В Рязани без холодной воды остались 6 улиц

В понедельник, 27 сентября, в Рязани отключили холодную воду. Причина – аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба горадминистрации.
К устранению аварий специалисты Водоканала приступили утром. До 18.00 без воды остались следующие адреса:
- улица Дзержинского, дом 62 корп. 1, дом 64, дом 68/70,
- улица Пушкина, дом 38,
- улица Стройкова, дом 1/64, дом 4/62, дом 11,
- улица Татарская, дом 14, дом 18, дом 20, дом 22, дом 24, дом 33, дом 33а, дом 37, дом 45.
В 17.00 ХВС обещают восстановить на улицах Серёжина гора и Бугровка (частный сектор)