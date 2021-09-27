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Понедельник, 27 сентября, 2021
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В Рязани без холодной воды остались 6 улиц

7info7
Информация об отключении воды

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В понедельник, 27 сентября, в Рязани отключили холодную воду. Причина – аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба горадминистрации.

К устранению аварий специалисты Водоканала приступили утром.  До 18.00 без воды остались следующие адреса:

  • улица Дзержинского, дом 62 корп. 1, дом 64, дом 68/70,
  • улица Пушкина, дом 38,
  • улица Стройкова, дом 1/64, дом 4/62, дом 11,
  • улица Татарская, дом 14, дом 18, дом 20, дом 22, дом 24, дом 33, дом 33а, дом 37, дом 45.

В 17.00 ХВС обещают восстановить на улицах Серёжина гора и Бугровка (частный сектор)

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