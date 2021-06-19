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Суббота, 19 июня, 2021
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В Ростовской области призывник пришёл в военкомат в юбке и с розовыми волосами

7info7
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В Батайске в военкомат пришёл молодой человек в юбке и с розовыми волосами.

Порталу 161.ru парень рассказал, что находится в процессе смена пола. Себя он считает транссексуальной девушкой, представляется женским именем. Имя, на которое пришла повестка, не разглашает.

Молодой человек рассказал, что в военкомате призывники были удивлены, что к ним присоединилась девушка. Потом начались шутки. Некоторые до конца не могли поверить в происходящее.

В армию парня в юбке и с розовыми волосами в итоге не взяли. Причины отказа в призыве не разглашаются.

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