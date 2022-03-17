В Ростовской области неизвестный с пистолетом ограбил банк на 20 млн рублей

17 марта в посёлке Рассвет Аксайского района Ростовской области неизвестный мужчина, угрожая сотруднику пистолетом, ограбил отделение Сбербанка на 20 млн рублей, сообщает ТАСС.

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Работник банка пояснил, что в помещение ворвался человек в балаклаве и под угрозой применения пистолета потребовал крупную сумму наличных.

В настоящий момент полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, местонахождение подозреваемого устанавливается.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили инцидент. По их данным, пострадавших нет.