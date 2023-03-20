В Ростове-на-Дону отменили концерты групп «Машина времени» и «Мумий Тролль»

Концерты рок-групп «Машина времени» и «Мумий Тролль» в Ростове-на-Дону отменены по техническим причинам. Об этом, ссылаясь на организатора проекта Армена Геворкяна, сообщает РИА Новости.

Группы должны были выступить в городе ещё в 2020 году, но концерты перенесли из-за коронавируса. Теперь же принято решение отменить их совсем.

Ранее жители города пожаловались в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева на то, что концерт «Машины времени» планируется в июле.