Понедельник, 20 марта, 2023
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В Ростове-на-Дону отменили концерты групп «Машина времени» и «Мумий Тролль»

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Концерты рок-групп «Машина времени» и «Мумий Тролль» в Ростове-на-Дону отменены по техническим причинам. Об этом, ссылаясь на организатора проекта Армена Геворкяна, сообщает РИА Новости.

Группы должны были выступить в городе ещё в 2020 году, но концерты перенесли из-за коронавируса. Теперь же принято решение отменить их совсем.

Ранее жители города пожаловались в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева на то, что концерт «Машины времени» планируется в июле.

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