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Среда, 30 июня, 2021
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В России родился Олег Янковский

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В России родился Олег Янковский
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У известных российских актёров Ивана Янковского и Дианы Пожарской вчера родился сын. Об этом счастливые родители сообщили в своих инстаграм-аккаунтах.

Мальчика назвали в честь знаменитого деда. Теперь  в России появился новый Олег Янковский.

Помимо родителей, у ребёнка много артистических кровей. Родители Ивана – Филипп Янковский и Оксана Фандера тоже актёры.

Кроме того, знаменитая бабушка   стала вице-мисс на первом в СССР конкурсе красоты. Завоевать высший титул ей помешало отсутствие московской прописки.

Счастливые родители новорождённого официально не объявляли о заключении законного брака.

Однако в марте в социальных сетях они выложили совместные фото  и подтвердили, что являются парой.

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