В России родился Олег Янковский

У известных российских актёров Ивана Янковского и Дианы Пожарской вчера родился сын. Об этом счастливые родители сообщили в своих инстаграм-аккаунтах.
Мальчика назвали в честь знаменитого деда. Теперь в России появился новый Олег Янковский.
Помимо родителей, у ребёнка много артистических кровей. Родители Ивана – Филипп Янковский и Оксана Фандера тоже актёры.
Кроме того, знаменитая бабушка стала вице-мисс на первом в СССР конкурсе красоты. Завоевать высший титул ей помешало отсутствие московской прописки.
Счастливые родители новорождённого официально не объявляли о заключении законного брака.
Однако в марте в социальных сетях они выложили совместные фото и подтвердили, что являются парой.