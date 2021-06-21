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Понедельник, 21 июня, 2021
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В России прорабатывают создание новых форм занятости

7info7
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Минтруд и «Единая Россия» совместно с представителями крупнейших платформ прорабатывают внесение изменений в закон о занятости с тем, чтобы ввести в нормативное поле новые формы трудовых отношений, связанные с развитием цифровых экосистем и платформ, заявили «Известиям» в ведомстве. В пресс-службе подчеркнули, что это позволит развивать инструменты, обеспечивающие социальную защищённость самозанятых граждан, в том числе — добровольные страховые механизмы.

Развитие цифровых экосистем создает условия для появления «платформенной занятости»: отношения, которые при содействии онлайн-площадок складываются между исполнителями услуг и заказчиками, строго говоря не трудовые, поскольку конечные потребители не выступают в роли работодателей, пояснили «Известиям» в Минтруде. Речь идёт, например, о водителях такси, курьерах, репетиторах, частных мастерах.

В ведомстве отметили, что большинство граждан, работающих через цифровые экосистемы, оформляют самозанятость. Однако этот статус предполагает лишь определённый налоговый режим, но не выступает полноценной формой отношений между исполнителем и заказчиком услуг.

За последние восемь месяцев число самозанятых выросло примерно на 1 млн до 2,4 млн, сообщал на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков. По прогнозам ведомства, к 2024 году этим режимом воспользуются примерно 5 млн человек, к 2030 году — 10-11 млн человек.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Поворот, курьеры: в России появятся новые формы занятости

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