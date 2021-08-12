В Роспотребнадзоре не подтвердили вспышку коронавируса на рязанском предприятии

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области не подтвердили информацию о вспышке заболевания на МУП «РГРЭС». Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.
По информации ведомства, в июле 2021 года коронавирусом заразились два сотрудника предприятия. Однако, как отметили в управлении, эти случаи не связаны общим источником заболевания.
Напомним, ранее сотрудники РГРЭС получили приказ, в котором говорилось о вспышке заболевания коронавирусом на предприятии. Из-за этого директор потребовал от людей за свой счет сдать ПЦР-тест. Работники возмутились таким положением дел и попросили администрацию города разобраться.
Однако в мэрии ответили, что такая мера «действительно необходима».