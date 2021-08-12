В Роспотребнадзоре не подтвердили вспышку коронавируса на рязанском предприятии

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В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области не подтвердили информацию о вспышке заболевания на МУП «РГРЭС». Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

По информации ведомства, в июле 2021 года коронавирусом заразились два сотрудника предприятия. Однако, как отметили в управлении, эти случаи не связаны общим источником заболевания.

— По данным эпидемиологического мониторинга за заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории региона не зарегистрировано групповой или вспышечной заболеваемости в организованных коллективах, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники РГРЭС получили приказ, в котором говорилось о вспышке заболевания коронавирусом на предприятии. Из-за этого директор потребовал от людей за свой счет сдать ПЦР-тест. Работники возмутились таким положением дел и попросили администрацию города разобраться.

Однако в мэрии ответили, что такая мера «действительно необходима».

— Руководство предприятия заботится о здоровье каждого сотрудника. Для поддержания работоспособности организации были введены временные обязательства. Они совершенно оправданы и используются по рекомендациям Роспотребнадзора, — говорится в ответе администрации.