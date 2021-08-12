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Четверг, 12 августа, 2021
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Работников рязанского предприятия заставляют сдавать ПЦР-тесты из-за вспышки заболеваемости

Елена Лобанова
Работников рязанского предприятия заставляют сдавать ПЦР-тесты из-за вспышки заболеваемости
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Работников МУП «РГРЭС» заставляют за свой счет сдавать ПЦР-тесты из-за вспышки заболеваемости COVID-19 на предприятии. Об этом сообщили работники станции в социальных сетях

По словам сотрудника рязанских электросетей, соответствующий приказ выслали каждому работнику. В документе значится, что с 16 августа все вышедшие из отпуска невакцинированные люди должны предоставить тесты на антитела или же ПЦР. 

— Работники с зарплатой 20 000 — 25 000 рублей должны за свой счет проходить тесты или будут отстранены от работы. Рязань скоро погрязнет в темноте, потому что никого не пустят на работу, — говорится в обращении рязанца. 

На предприятии же такое решение объясняют недавней вспышкой заболеваемости. А дальнейшее распространение COVID-19 может поставить под угрозу дальнейшее функционирование всего электросетевого предприятия.

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