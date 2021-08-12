Работников рязанского предприятия заставляют сдавать ПЦР-тесты из-за вспышки заболеваемости

Работников МУП «РГРЭС» заставляют за свой счет сдавать ПЦР-тесты из-за вспышки заболеваемости COVID-19 на предприятии. Об этом сообщили работники станции в социальных сетях.
По словам сотрудника рязанских электросетей, соответствующий приказ выслали каждому работнику. В документе значится, что с 16 августа все вышедшие из отпуска невакцинированные люди должны предоставить тесты на антитела или же ПЦР.
На предприятии же такое решение объясняют недавней вспышкой заболеваемости. А дальнейшее распространение COVID-19 может поставить под угрозу дальнейшее функционирование всего электросетевого предприятия.