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В Ряжске прошёл первый состав по новой железной дороге, ведущей к агропромышленному предприятию

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В субботу, 5 января, в Ряжске по новой ветви железнодорожной дороге, ведущей к агропромышленному предприятию, прошёл первый состав. Снимки опубликованы в группе РяженкА.

В Ряжске прошёл первый состав по новой железной дороге, ведущей к агропромышленному предприятию
В Ряжске прошёл первый состав по новой железной дороге, ведущей к агропромышленному предприятию
В Ряжске прошёл первый состав по новой железной дороге, ведущей к агропромышленному предприятию

Напомним, в конце 2023 года железнодорожники завершили строительство соединительной ветви и модернизацию станции Ряжск-1, что позволит значительно увеличить перевозку зерновой продукции с агропромышленного предприятия в Ряжском районе. В рамках модернизации проведено путевое развитие одной из крупнейших в регионе по объемам погрузки зерна станции Ряжск -1: уложен новый соединительный путь длиной 137 м, два стрелочных перевода, перенесен входной и установлены три маневровых светофора, опора освещения, организована система парковой связи.

На территории самого агропромышленного предприятия проложен подъездной путь протяженностью 1,9 км, обустроена специальная площадка для проведения грузовых операций. Новая железнодорожная инфраструктура создает дополнительные возможности по перевозке грузов в объеме 105 тыс. тонн зерновой продукции в год.

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