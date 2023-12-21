На станции Ряжск-1 построили соединительную ветвь к аграрному предприятию

На узловой станции Ряжск-1 в Рязанской области завершили строительство соединительной ветви к аграрному предприятию. Новая инфраструктура позволит увеличить погрузку зерновой продукции до 105 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба МЖД.

На станции уложили новый соединительный путь длиной 137 метров, сделали два стрелочных перевода, установили три маневровых светофора и дополнительную опору освещения, а также систему парковой связи.

На территории предприятия уложили подъездной путь протяженностью 1,9 километров и обустроили специальную площадку для проведения грузовых операций.

Ряжск-1 — крупнейшая в Рязанской области станция по погрузке зерна.