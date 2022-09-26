В Ряжске произошло задымление в детском саду

В детском саду №1 Ряжска произошло задымление в электрощите. Подробности появились в группе Реальный Ряжск ВКонтакте.

26 сентября сработала аварийная сигнализация, детей и сотрудников учреждения оперативно эвакуировали. Возгорания не последовало.

Сейчас угрозы нет, аварийная бригада восстанавливает повреждённый участок. Работы должны завершиться до конца дня. Ожидается, что завтра дошкольное учреждение заработает в прежнем режиме.

В Управлении МЧС по Рязанской области сообщили, что в ряжском детском саду произошло короткое замыкание без последующего загорания.