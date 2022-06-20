В рязанскую колонию пытались пронести 21 мобильный телефон

Сотрудники рязанской ИК-5 предотвратили пронос запрещённых предметов на территорию. Речь идёт о мобильных телефонах, сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Рязанской области.

Оперативники задержали гражданина на прилегающей к колонии территории. Он пытался перебросить большой свёрток, в котором находился 21 телефон.

Изъятые телефоны предназначались для осужденных. Сотрудники колонии установили организатора пресеченного канала доставки запрещенных предметов, им являлся осужденный. Его поместили в штрафной изолятор.

В отношении задержанного гражданина составили протокол об административном правонарушении. Его привлекут к ответственности за содеянное.