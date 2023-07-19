В Рязанском районе построят молокоперерабатывающий комплекс на 160 рабочих мест

19 июля корпорация развития Рязанской области и компания «Нэк Дейри Прайват Лимитед» подписали соглашение, направленное на сопровождение реализации проекта строительства молокоперерабатывающего комплекса в Рязанском районе.

Предприятие будет заниматься изготовлением молочной продукция и лактоферрина для российского рынка. Мощность переработки на начальном этапе должна составить 100 тонн молока в сутки.

Проект будет реализован в два этапа, сообщается на сайте правительства Рязанской области. Первый начнется в этом году и завершится к 2025 году, второй этап рассчитан на 2026-2027 годы. Отмечается, что общий объем инвестиций составит 3,5 миллиардов рублей, а реализация инвестпроекта позволит создать 160 рабочих мест.

Сегодня официально подтвержден партнерский документ, закрепивший достигнутые ранее договоренности и формально давший старт проекту, — поделился в своем телеграмм-канале заместитель председателя правительства региона Артем Никитин.

Напомним, ранее соглашение о намерениях по реализации этого проекта подписали губернатор Рязанской области Павел Малков и учредитель компании Субрата Бхаттачария.