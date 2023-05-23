В рязанском Лесопарке 27 мая пройдёт выставка собак и кошек «Пойдём Домой»

27 мая в 13.00 в Лесопарке состоится выставка животных, находящихся на попечении приютов и волонтеров, «Пойдём Домой». Об этом сообщила администрация Рязани.

Если у вас на передержке находится бездомное животное, или вы являетесь его куратором, нужно предварительно записаться по телефону и зарегистрироваться на мероприятие. Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками.

Также на мероприятие приглашаются неравнодушные горожане. Для гостей праздника подготовлена развлекательная программа с мастер-классами. Для детей будут работать мастера аквагрима, сладкая вата и молочные коктейли.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (903) 640-78-88.

Возрастное ограничение: 6+.