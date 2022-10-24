В рязанском Центре развития культуры откроется выставка произведений Владимира Бояринова

27 октября в 16 часов в Концертно-выставочном зале «На Грибоедова» Центра развития культуры пройдёт открытие выставки произведений Владимира Бояринова «Старинное, настоящее, родное…», приуроченное ко дню памяти и 60-летию со дня рождения художника.

Рязанский живописец Владимир Юрьевич Бояринов – автор памятного знака жертвам политических репрессий, установленного на немецком кладбище в городе Рязани. Художник много работал в сфере дизайна среды и интерьера, занимался оформлением общественных пространств.

Выставку организуют Совет творческих союзов при региональном министерстве культуры и Фонд «Творческое достояние».

Экспозиция состоит из икон, произведений живописи и графических работ. Гостям покажут видеофильм о жизни и творчестве художника и литературно-музыкальную композицию, посвящённую мастеру.

Выставка будет работать до 24 ноября 2022 года.

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