В Рязанской области завершают ремонт дороги, связывающей Клепиковский и Касимовский районы

В Рязанской области завершается капитальный ремонт участка автотрассы, которая соединяет Клепиковский и Касимовский районы. Об этом сообщает региональный минтранс.

Ремонт проходит по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние привели отрезок дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (от поворота на д. Княжи Клепиковского района до пересечения Егорьевского шоссе и ул. Первомайской в р.п Гусь-Железный Касимовского района). Кроме того, что дорога соединяет два района Рязанской области, она связывает Москву с Подмосковьем и Рязанской областью. Общая протяженность участка капитального ремонта составила более 4 км.

Специалисты подрядной организации выполнили фрезерование старого покрытия, укрепили основание дороги и уложили несколько новых слоев асфальтобетона. Они отремонтировали водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесли разметку.

В р.п. Гусь-Железный дорожные службы построены тротуары. Всего в Касимовском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние привели более 120 километров автотрасс регионального и межмуниципального значения.