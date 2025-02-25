В Рязанской области за сутки ликвидировано 5 пожаров, 3 человека погибли

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области потушили 5 пожаров, в результате которых погибли 3 человека, еще 1 человек пострадал.
23 февраля, 20:50 — пожар в бане, д. Шахманово, Рязанский район.
В тушении участвовали 10 человек, привлечены 3 единицы техники.
Площадь возгорания составила 30 м².
Предварительная причина: неисправность печного оборудования.
24 февраля, 08:13 — пожар в гараже, с. Горлово, Скопинский район.
В тушении задействованы 5 человек и 2 единицы техники.
Огонь охватил 100 м².
Пострадал владелец, он госпитализирован.
24 февраля, 15:57 — пожар в жилом доме, р. п. Тума, Клепиковский район.
В тушении участвовали 11 человек, использовались 5 единиц техники.
Погибла женщина 1975 года рождения.
Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем.
Причиной двух пожаров с гибелью людей стало неосторожное курение — в Рязани и Пронске.