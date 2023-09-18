В Рязанской области выбрали самые благоустроенные городские округа и поселения

В Рязанской области определили победителей областного конкурса на самый благоустроенный городской округ и поселение, сообщает региональное правительство.

Конкурсная комиссия оценивала показатели развития ЖКХ и благоустройства.

Лучшими в своих номинациях стали город Михайлов, поселок Александро-Невский, поселок Баграмово Рыбновского района, Виленское и Рачатниковское сельские поселения Михайловского района.

Всего на участие в конкурсе было подано 43 заявки. Победителям дадут премии на реализацию проектов по развитию.