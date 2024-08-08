В Рязанской области все чаще встречают краснокнижного жука красотела пахучего

В Рязанской области увеличилась численность краснокнижного жука красотела пахучего. Об этом в интервью «Вести-Рязань» сообщила кандидат географических наук, доцент кафедры географии, экологии и туризма РГУ имени Есенина Елена Бирюкова.

По словам эксперта, это связано с распространением непарного шелкопряда, которым красотел питается. Однако «спасителем рязанских лесов» красотела не назовешь: он не сможет значительно повлиять на численность шелкопряда.

А еще в Рязанской области появился вьюнковый бражник. Некоторые рязанцы, по словам Елены Бирюковой, почему-то приняли его за колибри. Появление бабочки специалист связывает с потеплением климата: вюнковый бражник распространен в Северной Африке.