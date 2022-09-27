Вторник, 27 сентября, 2022
7info

В Рязанской области волонтёры организовали сбор вещей для мобилизованных

На главнуюНовости Рязани
Фото: Минобороны РФ

Волонтёры организовали сбор вещей для жителей Рязанской области, попавших под частичную мобилизацию. Сообщение с призывом поучаствовать опубликовала группа «БАБКИН ШУМ (Старожилово)».

Автор поста пишет, что большинство мобилизованных не успели взять с собой всё самое необходимое. Мужчинам необходимы тёплые носки, водонепроницаемые стельки, шнурки, сигареты, мыло, вещи личной гигиены.

В районах Рязани и области есть отдельные кураторы сбора. Волонтёры подчёркивают, что необходимы только вещи и некоторые продукты, деньги просят мошенники.

В воскресенье первую партию собранного планируют отвезти в учебный центр в Сельцы.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/