В Рязанской области волонтёры организовали сбор вещей для мобилизованных

Волонтёры организовали сбор вещей для жителей Рязанской области, попавших под частичную мобилизацию. Сообщение с призывом поучаствовать опубликовала группа «БАБКИН ШУМ (Старожилово)».

Автор поста пишет, что большинство мобилизованных не успели взять с собой всё самое необходимое. Мужчинам необходимы тёплые носки, водонепроницаемые стельки, шнурки, сигареты, мыло, вещи личной гигиены.

В районах Рязани и области есть отдельные кураторы сбора. Волонтёры подчёркивают, что необходимы только вещи и некоторые продукты, деньги просят мошенники.

В воскресенье первую партию собранного планируют отвезти в учебный центр в Сельцы.