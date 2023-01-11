В Рязанской области в 2023 году построят дома культуры в Милославском и Спасском районах

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Культура» в Рязанской области планируется завершить строительство домов культуры в Милославском и Спасском районах. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По итогам 2022 года, объявленного указом Президента РФ годом культурного наследия народов России, Рязанская область получила около 3 млрд. рублей на развитие культуры, реализацию национального проекта и поддержку работников этой сферы.

В рамках национального проекта «Культура» реализовывались федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», что позволило завершить работы по капитальному ремонту пяти и техническому оснащению 12 муниципальных музеев Рязанской области. Ремонт проведен в мемориальном комплексе М. Д. Скобелева Александро-Невского района, Желанновском краеведческом музее Шацкого района, Сараевском районном краеведческом музее, Спасском историко-археологическом музее им. Г. К. Вагнера, Музейном историко-культурном комплексе Шиловского района. Эти учреждения культуры, а также Михайловский исторический музей, Касимовский историко-культурный музей-заповедник, краеведческие музеи Елатомского, Ряжского, Скопинского, Захаровского и Кораблинского районов получили новое оборудование для осуществления выставочной деятельности, хранения музейного фонда.

Был проведен капремонт детских школ искусств в Михайловском и Пронском районах, а также сельского дома культуры села Желобова Сараевского района. Проведена реконструкция областного Драматического театра, открыты 5 модельных библиотек в Рязани, Пителинском и Шацком районах, региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов на базе библиотеки им. Горького.

В планах на 2023 год — ввод в эксплуатацию домов культуры в Милославском и Спасском районах. Будет продолжена реконструкция с элементами реставрации основного здания Рязанского государственного областного театра юного зрителя, продолжится строительство и капитальный ремонт учреждений, их оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.