В Рязанской области утвердили порядок предоставления поддержки мобилизованным

В Рязанской области постановлением правительства утвержден порядок предоставления дополнительных мер поддержки мобилизованным и их семьям. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Политик отметил основные подходы:

В ближайшее время министерство труда и соцзащиты населения вместе с Центром социальных выплат Рязанской области начнёт предоставление единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Переводить её будут на банковские счета мобилизованных рязанцев по спискам, предоставленным военным комиссариатом региона.

Выплата будет предоставляться без заявления, для её получения не придётся никуда ходить.

Бесплатную путевку в «Сосновый бор» мобилизованные граждане могут получить в течение трех лет со дня увольнения с военной службы. Для этого нужно предоставить заявление и документ, удостоверяющий личность, в управление соцзащиты населения. Реализация меры начнется с 1 января 2023 года.

Кроме этого, семьи и сами мобилизованные вправе получить бесплатную юридическую помощь сейчас или в течение трех лет после увольнения. Адвокаты могут проконсультировать, составить заявления или жалобу, а также представить интересы граждан в судах. Дополнительную информацию можно получить в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

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