Четверг, 1 февраля, 2024
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В Рязанской области упразднят три районных суда

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Image by Freepik
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Рязанская областная дума внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на оптимизацию работы региональных судов. Об этом пишет «Парламентская газета».

В регионе планируют упразднить малосоставные суды, где с каждым годом снижается количество рассматриваемых дел.

Так, юрисдикция Милославского районного суда перейдет Скопинскому суду. Вместо него в поселке Милославское появится постоянное судебное присутствие.

Дела Старожиловского райсуда передадут Рязанскому районному суду. В Старожилово также организуют судебное присутствие. Сапожковскому райсуду передадут дела Ухоловского суда.

Правительство поддержало эти инициативы при условии перераспределения штатной численности судей и работников.

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