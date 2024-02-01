В Рязанской области упразднят три районных суда

Рязанская областная дума внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на оптимизацию работы региональных судов. Об этом пишет «Парламентская газета».

В регионе планируют упразднить малосоставные суды, где с каждым годом снижается количество рассматриваемых дел.

Так, юрисдикция Милославского районного суда перейдет Скопинскому суду. Вместо него в поселке Милославское появится постоянное судебное присутствие.

Дела Старожиловского райсуда передадут Рязанскому районному суду. В Старожилово также организуют судебное присутствие. Сапожковскому райсуду передадут дела Ухоловского суда.

Правительство поддержало эти инициативы при условии перераспределения штатной численности судей и работников.