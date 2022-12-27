В Рязанской области создадут «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения»

В Рязанской области появится «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». Распоряжение о создании казённого учреждения подписал губернатор Павел Малков.
Документ также определяет основные цели деятельности ГКУ РО «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». К ним относятся:
Сбор, анализ и обобщение существующей потребности в закупках товаров, работ, услуг.
Планирование закупок товаров, работ, услуг.
Подготовка документов для проведения закупочных процедур с направлением их в государственное казенное учреждение Рязанской области «Центр закупок Рязанской области» для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2021 г. № 563-р.
Организационно-технологическое обеспечение закупочной деятельности.
В штате нового учреждения будет 23 человека.
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