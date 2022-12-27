Среда, 28 декабря, 2022
7info

В Рязанской области создадут «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения»

На главнуюНовости РязаниМедицина
Photo by form PxHere

В Рязанской области появится «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». Распоряжение о создании казённого учреждения подписал губернатор Павел Малков.

Документ также определяет основные цели деятельности ГКУ РО «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». К ним относятся:

Сбор, анализ и обобщение существующей потребности в закупках товаров, работ, услуг.

Планирование закупок товаров, работ, услуг.

Подготовка документов для проведения закупочных процедур с направлением их в государственное казенное учреждение Рязанской области «Центр закупок Рязанской области» для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2021 г. № 563-р.

Организационно-технологическое обеспечение закупочной деятельности.

В штате нового учреждения будет 23 человека.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/