В Рязанской области с начала марта выявлено 910 нарушений в сфере миграции

В Рязанской области с начала марта 2022 года выявлено 910 правонарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Всего полиция проверила 2115 иностранных граждан на 23 объектах строительства, 13 промышленных предприятиях, 11 сельскохозяйственных, 107 торговых объектах, 17 объектах бытового обслуживания, 402 объектах жилого сектора и в местах компактного проживания иностранных граждан.

Из 910 административных правонарушений: 185 касаются нарушения правил въезда в Российскую Федерацию, 179 — нарушений правил пребывания, 73 — незаконного осуществления трудовой деятельности, 85 — незаконного привлечения к трудовой деятельности, 319 — нарушений срока обращения за выдачей патента, 69 — представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

Судами области за это время принято 25 решений об административном выдворении иностранцев за пределы РФ.

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Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 279 правонарушений правил дорожного движения, совершенных иностранными гражданами.

За организацию незаконной миграции возбуждено 30 уголовных дел. Из них: 2 — о незаконной регистрации иностранных граждан, 28 — о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания. Также в отношении иностранных граждан возбуждено 2 уголовных дела о подделке или обороте поддельных документов.

С регистрационного (миграционного) учета снято 74 иностранных гражданина. Сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД принято 47 решений о недопущении въезда на территорию РФ, 19 решений — о депортации иностранных граждан в страну исхода.

Отмечается, что 1 уголовное дело возбуждено по преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотических средств в отношении иностранного гражданина, а также 1 уголовное дело в связи с кражей. Выявлен 1 иностранный гражданин, находившийся в федеральном розыске.