В Рязанской области с начала марта выявлено 910 нарушений в сфере миграции

В Рязанской области с начала марта 2022 года выявлено 910 правонарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Всего полиция проверила 2115 иностранных граждан на 23 объектах строительства, 13 промышленных предприятиях, 11 сельскохозяйственных, 107 торговых объектах, 17 объектах бытового обслуживания, 402 объектах жилого сектора и в местах компактного проживания иностранных граждан.
Из 910 административных правонарушений: 185 касаются нарушения правил въезда в Российскую Федерацию, 179 — нарушений правил пребывания, 73 — незаконного осуществления трудовой деятельности, 85 — незаконного привлечения к трудовой деятельности, 319 — нарушений срока обращения за выдачей патента, 69 — представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета.
Судами области за это время принято 25 решений об административном выдворении иностранцев за пределы РФ.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 279 правонарушений правил дорожного движения, совершенных иностранными гражданами.
За организацию незаконной миграции возбуждено 30 уголовных дел. Из них: 2 — о незаконной регистрации иностранных граждан, 28 — о фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания. Также в отношении иностранных граждан возбуждено 2 уголовных дела о подделке или обороте поддельных документов.
С регистрационного (миграционного) учета снято 74 иностранных гражданина. Сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД принято 47 решений о недопущении въезда на территорию РФ, 19 решений — о депортации иностранных граждан в страну исхода.
Отмечается, что 1 уголовное дело возбуждено по преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотических средств в отношении иностранного гражданина, а также 1 уголовное дело в связи с кражей. Выявлен 1 иностранный гражданин, находившийся в федеральном розыске.