В Рязанской области с 3 по 17 февраля закроют спортивные школы и секции для детей

В Рязанской области с 3 по 17 февраля приостанавливается деятельность спортивных школ и секций для несовершеннолетних. Соответствующее распоряжение губернатора Любимова опубликовано 1 февраля.

Согласно документу, в физкультурно-спортивных организациях приостановят оказание платных услуг и реализацию программ спортивной подготовки.

Уточняется, что ограничение не действует на лиц, входящих в списки кандидатов в спортивные сборные команды региона.

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Кроме того, на указанный период приостановят проведение различных спортивных мероприятий для детей.

Напомним, ранее губернатор перевёл учеников 5-8 классов на «дистанционку».