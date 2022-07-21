Татьяна Проводина

В Рязанской области растёт производство мяса, молока и яиц

Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области растёт производство мяса, молока и яиц.

По итогам первого полугодия объёмы производства животноводческой продукции — молока, яиц и мяса – увеличиваются. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

По данным минсельхоза Рязанской области, сельхозпредприятия, личные подворья и фермерские хозяйства региона с января по июнь произвели 298 тысяч тонн коровьего молока, 50 тысяч тонн мяса и 511 млн штук куриных яиц.

Производство животноводческой продукции в Рязанском регионе растёт уже несколько лет, – заявили в министерстве. Открываются новые молочные фермы, увеличивается поголовье и ведётся селекционная работа над продуктивностью коров.

Производство мяса растёт в основном за счёт свинины. Увеличение объёмов по итогам года обеспечит ввод в строй нового свинокомплекса в Скопинском районе.

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