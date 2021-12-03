В Рязанской области прошел круглый стол «Как стать социальным предприятием»

2 декабря на площадке Центра «Мой бизнес» Рязанской области прошел круглый стол «Как стать социальным предприятием».
Его провели руководитель Центра инноваций социальной сферы Наталья Кривцова и представитель Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Надежда Чашкина.
Наталья Кривцова рассказала участникам о том, что такое статус «Социальное предприятие» и как можно его получить.
Надежда Чашкина перечислила региональные меры поддержки для социальных предприятий.
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» социальные предприятия получили возможность на конкурсной основе получать гранты на проекты в сфере социального предпринимательства. Максимальный размер гранта – 500 тысяч рублей, минимальный – 100. Обязательное условие – 50% софинансирование от общей стоимости проекта. Грант предоставляется на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение стройматериалов, оборудования, мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, продвижение в СМИ и другие направления.
Также социальные предприятия могут получить льготные микрозаймы, налоговые льготы и имущественную поддержку.
На данный момент в регионе работают 46 социальных предприятий. Председатель рязанского Общественного комитета по социальному предпринимательству и руководитель детского сада «Знайка» Анна Черных поделился своим опытом, как представитель действующего социального бизнеса.
По ее словам, получить такой статус очень легко, и он дает очень много преимуществ.
О том, кто может получить статус «Социальное предприятие» и как это сделать, смотрите в презентации по ссылке.
Запись вебинара