В Рязанской области прошел круглый стол «Как стать социальным предприятием»

2 декабря на площадке Центра «Мой бизнес» Рязанской области прошел круглый стол «Как стать социальным предприятием».

Его провели руководитель Центра инноваций социальной сферы Наталья Кривцова и представитель Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Надежда Чашкина.

Наталья Кривцова рассказала участникам о том, что такое статус «Социальное предприятие» и как можно его получить.

– Социальный бизнес – это бизнес, который направлен на решение социальных задач. Это помощь людям, уход за тяжело больными гражданами, создание благоприятных условий для трудовой деятельности для социально-уязвимых категорий граждан, работа с детьми и многое другое. Социальный бизнес – это, прежде всего, организация, которая имеет финансовую устойчивость за счет предоставления различных услуг, либо за счет реализации товара, – отметила она.

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Надежда Чашкина перечислила региональные меры поддержки для социальных предприятий.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» социальные предприятия получили возможность на конкурсной основе получать гранты на проекты в сфере социального предпринимательства. Максимальный размер гранта – 500 тысяч рублей, минимальный – 100. Обязательное условие – 50% софинансирование от общей стоимости проекта. Грант предоставляется на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение стройматериалов, оборудования, мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, продвижение в СМИ и другие направления.

Также социальные предприятия могут получить льготные микрозаймы, налоговые льготы и имущественную поддержку.

На данный момент в регионе работают 46 социальных предприятий. Председатель рязанского Общественного комитета по социальному предпринимательству и руководитель детского сада «Знайка» Анна Черных поделился своим опытом, как представитель действующего социального бизнеса.

По ее словам, получить такой статус очень легко, и он дает очень много преимуществ.

– Путь очень простой. Не было никаких дополнительных налогов и штрафов. Позиция социального бизнеса – даем добро. Сейчас мы осознаем, что не зарабатываем, а помогаем закрыть проблемные зоны. Помогают и нам. Мы получили финансовую поддержку в виде рекламы. Очень полезно, что консультацию по всем вопросам можно получить в короткие сроки и в одном кабинете, за что спасибо Центру «Мой бизнес» Рязанской области, – отметила Анна Черных.

О том, кто может получить статус «Социальное предприятие» и как это сделать, смотрите в презентации по ссылке.

Запись вебинара