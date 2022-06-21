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Вторник, 21 июня, 2022

В Рязанской области пропала женщина

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Татьяна Проводина

В Рязанской области пропала женщина

Фото со страницы ЛизаАлерт ВКонтакте

Областной поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети ВКонтакте просит помочь найти пропавшего человека.

75-летняя Лидия Никитична Кондрашкина (Буцких) 1947 года рождения 20 июня вышла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 155 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы седые.

Отмечается, что женщина не ориентируется в пространстве, у неё возможна потеря памяти.

Информацию о возможном местонахождении пропавшей женщины просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112.

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