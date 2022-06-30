В Рязанской области пройдёт тематическая ярмарка ко Дню семьи, любви и верности

На площади перед МКЦ откроется 4-ая ярмарка, организованная «Агентством развития бизнеса Рязанской области» при поддержке регионального правительства.

Ярмарка будет работать с 7 по 13 июля. Двадцать производителей из Рязанского, Кадомского, Касимовского, Сапожковского, Скопинского, Старожиловского районов представят свою продукцию на площадке. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Покупателям предложат изделия традиционных народных промыслов и ремёсел Рязанского края, цветы, изделия ручной работы, тематическую книжную продукцию, деревянные игрушки, сувенирный мед, подарочный чай, имбирные пряники, специи, ягоды и грибы. Также организуют зону фуд-корта с пирогам, чаем из самовара, молочными коктейлями, прохладительными напитками и сладкой ватой.

Рязанские исполнители и творческие коллективы проведут концерты на ярмарке 7 и 10 июля. Для детей в выходные организуют занятия по украшению картин специями, росписи имбирных пряников и росписи деревянных цветов красками.

Ярмарка ко Дню семьи, любви и верности станет уже четвёртой тематической ярмаркой в Рязани. Три первых были посвящены Пасхе, Дню российского предпринимательства и Всемирному дню молока.

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