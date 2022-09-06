В Рязанской области пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

06.09.2022

10 сентября Рязань войдет в маршрут масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию».

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта. В общей сложности проект охватит 19 городов в пяти федеральных округах страны – Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском.

В Рязани программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» стартует 10 сентября в 15 часов. В ЦПКО будут действовать несколько площадок. Гости праздника смогут посетить танцевальный мастер-класс Алисы Доценко, посмотреть яркое шоу «Сильнейшая нация мира», на котором будут представлены экстремальные силовые номера на пределе человеческих возможностей, а также выступления поэта Игоря Караулова и творческих коллективов области.

Кульминацией праздника станет концерт группы «Зверобой» и звезды отечественного рока – группы «7Б». Концерт пройдет в Зеленом театре ЦПКиО. Вход свободный. Завершит концерт неофициальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию и постарались отразить в нем многогранность российской культуры, красоту лета и силу духа каждого жителя страны. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте: русскоелето.рф.

Возрастное ограничение 6+