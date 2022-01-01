В Рязанской области при запуске фейерверка погиб 37-летний мужчина

В новогоднюю ночь в селе Федоровское Захаровского района Рязанской области при запуске фейерверка погиб 37-летний мужчина, сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, при запуске пиротехнического изделия человек получил серьёзную травму и скончался.

Уточняется, что погибший приехал в Рязанскую область из другого региона.

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Прибывшие на место происшествия следователи изъяли пиротехнику и документы на неё. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства инцидента.