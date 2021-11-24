В Рязанской области представили систему обучения специалистов по внешне-экономической торговле

24 ноября в Рязани состоялся форум «Время эффективных решений. Экспортный форсаж». Его участниками стали представители органов власти, специалисты Рязанского центра экспорта и региональных компаний-экспортёров, студенты вузов. На мероприятии запустили третий поток образовательной программы «Экспортный форсаж» и рассмотрели вопросы и перспективы подготовки кадров в сфере внешне-экономической деятельности, возможности для развития их компетенций, представили другие программы образовательной системы, в рамках которых специалисты по экспорту могут получить необходимые знания и опробовать их на практике.

В экономической повестке Рязанской области тема экспорта на сегодняшний день занимает особое место. В 2021 году регион заметно нарастил показатели экспортной деятельности по сравнению с прошлым годом. Рязанские предприниматели участвуют в бизнес-миссиях, в международных экономических выставках. Шоу-румы рязанской продукции созданы на площадках других стран. А в рамках нацпроектов сотни рязанских компаний, направленных на экспорт, получают финансовую и нефинансовую поддержку.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые вопросы, связанные с внешней экономической деятельностью региона, остаются открытыми. Один из них – подготовка высококвалифицированных кадров для работы в этом направлении.

– Компаний, делающих ставку на экспорт, в Рязанской области становится всё больше. Кадровый вопрос для них является главным, и его грамотное разрешение – залог дальнейшего успеха, – доложил губернатор Рязанской области Николай Любимов. – Нам нужны специалисты, хорошо разбирающиеся во всех нюансах внешне-экономической, логистической деятельности, хорошие переговорщики, грамотные юристы и переводчики.

По словам главы региона, высокая конкуренция на международных бизнес-площадках требует, чтобы за внешне-экономическую деятельность на предприятиях отвечали целые команды. Особенно это актуально сейчас, когда область поставила цель в ближайшее время принять участие ещё минимум в семи бизнес-миссиях и открыть минимум четыре шоу-рума товаров рязанских производителей. Есть планы по выходу не только на рынки постсоветского пространства, но и рынки Европы и США. Однако к работе на площадках дальнего зарубежья нужно серьёзно подготовиться.

О механизмах, которые использует Рязанская область для обучения специалистов особенностям внешне-экономической работы, рассказал руководитель Рязанского экспортного центра Анатолий Маркин. Сейчас в регионе запускается система по подготовке кадров для рязанских предприятий-экспортёров. Она состоит из нескольких уровней. Первый уровень – подготовка специалистов на базе вузов. Так, таможенному делу и логистике в Рязанской области обучают в МУ имеет Витте. Через два года ожидается первый выпуск по направлению «Международная торговля» РГУ имени С. А. Есенина. Специалистов по внешне-экономической деятельности готовят и в РГРТУ. Также разработана программа по переподготовки кадров для работы по внешне-экономической деятельности. Обучение могут пройти как действующие студенты вузов, так и работники предприятий.

Второй уровень подготовки специалистов – работа непосредственно с сотрудниками предприятий. Им предлагается пройти обучение по 11 направлениям экспортной работы в формате семинаров, лекций и тренингов. Третья ступень – подготовка начальников отделов по внешне-экономической деятельности в рамках программы «Экспортный форсаж», четвёртая – подготовка топ-менеджеров компаний в рамках программы «Экспортный стандарт» (в ней Рязанская область участвует одна из первых).

– Система позволит комплексно готовить специалистов, занятых в экспортной деятельности и позволит достичь поставленных целей, – добавил Анатолий Маркин.