В Рязанской области потушили пожар на месте отдыха туристов

На Сегденском озере недалеко от Солотчи пожарные ликвидировали очаг возгорания на месте отдыха туристов. Кадры публикует группа Солотча.инфо ВКонтакте.

Самостоятельно потушить пожар очевидцы не смогли: очаг уходил вглубь почвы. На место вызвали бригаду пожарных, чтобы ликвидировать последствия чьей-то безрассудности.

«Ничему не учит опыт прошлого года! Снова разводят костры на торфяной почве», – говорится в сообщении.

Особую благодарность выражают ГБУ РО «Пожлес» за оперативность.

Рязанцев и гостей нашего региона просят сохранять бдительность и сообщать обо всех случаях появления огня в лесах по номеру 112.