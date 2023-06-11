Воскресенье, 11 июня, 2023
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В Рязанской области потушили пожар на месте отдыха туристов

Татьяна Проводина
Источник: Солотча.инфо ВКонтакте

На Сегденском озере недалеко от Солотчи пожарные ликвидировали очаг возгорания на месте отдыха туристов. Кадры публикует группа Солотча.инфо ВКонтакте.

Самостоятельно потушить пожар очевидцы не смогли: очаг уходил вглубь почвы. На место вызвали бригаду пожарных, чтобы ликвидировать последствия чьей-то безрассудности.

«Ничему не учит опыт прошлого года! Снова разводят костры на торфяной почве», – говорится в сообщении.

Особую благодарность выражают ГБУ РО «Пожлес» за оперативность.

Рязанцев и гостей нашего региона просят сохранять бдительность и сообщать обо всех случаях появления огня в лесах по номеру 112.

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