В Рязанской области появится Пителинский муниципальный округ

На заседании Рязанской областной Думы депутаты приняли закон, регламентирующий процедуру объединения муниципальных образований Пителинского района и формирования Пителинского муниципального округа.

Основная цель структурных изменений – повышение эффективности управления территориями, консолидация финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, централизованное решение вопросов местного значения, сокращение дублирующих функций и расходов на содержание администраций. Преобразования были инициированы представительными органами муниципалитетов и поддержаны населением на публичных слушаниях.

В результате объединения Пителинского муниципального района и входящих в него поселений будет образован Пителинский муниципальный округ (административный центр – р.п. Пителино).

Процедура формирования муниципальных округов в регионе началась в прошлом году. За это время были образованы Сасовский, Ряжский, Путятинский, Касимовский, Кораблинский и Михайловский муниципальные округа Рязанской области.

Кроме того, в ходе заседания депутаты поддержали внесение изменений в закон, регулирующий деятельность сельских старост. Теперь при решении вопросов выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также досрочного прекращения его полномочий в сходе жителей смогут принять участие не только граждане, зарегистрированные в данном населенном пункте, но и граждане РФ, достигшие 18 лет и имеющее в собственности жилое помещение, зарегистрированное на территории данного сельского населенного пункта, если это установлено нормативными актами органов местного самоуправления.