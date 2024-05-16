В Рязанской области появится Кораблинский муниципальный округ

15 мая Дума Кораблинского района приняла важное решение: преобразовать городские и сельские поселения района в единое муниципальное образование со статусом «Кораблинский муниципальный округ Рязанской области» с административным центром в городе Кораблино. Об этом сообщает ИД «Пресса».

С такой инициативой выступил Совет депутатов Кипчаковского сельского поселения. Публичные слушания по этому вопросу прошли 6 мая.

Согласно решению Думы, границы территории Кораблинского округа будут совпадать с границами территорий преобразованных муниципальных образований Кораблинского района, за исключением их общих границ.

Перечень населённых пунктов Кораблинского округа также будет совпадать с перечнем населённых пунктов, входивших в состав Кораблинского района. Это Кораблинское городское поселение, Бобровинское, Кипчаковское, Ключанское, Ковалинское, Молвинослободское, Незнановское, Пехлецкое, Пустотинское, Яблоневское сельские поселения.