В Рязанской области планируют запустить совместное производство автозапчастей с Китаем

В Рязанской области планируют реализовать проекты по локализации производства автозапчастей с китайскими партнерами. По словам губернатора Павла Малкова, они находятся на стадии, близкой к началу реализации. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор уверен, что проекты удастся реализовать, несмотря на некоторые сложности во взаиморасчетах между странами. До этого ни один проект не сорвался по этой причине. Тем не менее, губернатор подчеркнул,что это увеличивает время, которое необходимо на проработку совместных проектов, однако глобально на план повлиять не должно.