В Рязанской области ожидается рекордный урожай масличных культур

Губернатор Рязанской области Павел Малков поделился мнением о результатах уборочной кампании в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства.

Этот год выдался непростым из-за неблагоприятных погодных условий, включая майские заморозки и засуху, что отразилось на урожайности всех сельскохозяйственных культур. Ожидается, что будет собрано 2,7 миллиона тонн зерна, что немного ниже прогнозируемых значений.

Согласно данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, уборка урожая завершается. Аграрии начали обмолот зерна самой поздней культуры – кукурузы. В данный момент работы ведутся в девяти муниципалитетах, обработано 14% от общего поля, при этом собрано почти 30 тысяч тонн кукурузы. Подбор других зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, горох, рожь, овес и чечевица, завершен на 99%, что дало в итоге 2,5 миллионов тонн зерна. В регионе также активно продолжается сбор масличных культур.

Уборка подсолнечника проведена на 46% площадей, соя и рапс убраны с 78% и 94% соответственно. Уборку льна завершили, обработано 100% полей. Ожидаемый рекордный урожай масличных культур, по предварительным данным, составит свыше 550 тысяч тонн, при этом в 2023 году было собрано 547 тысяч тонн. Кроме того, получено 100 тысяч тонн сахарной свеклы, 77 тысяч тонн картофеля и 7 тысяч тонн овощей. Посев озимых культур на урожай 2025 года завершен на 96%. Зерновыми культурами (озимой пшеницей и рожью) засеяно 312 тысяч гектаров, масличными (озимый рапс) – 14 тысяч гектаров.

Павел Малков добавил, что убытки незначительны в этом году, и в специализированной компенсации нет необходимости.