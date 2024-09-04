В Рязанской области открыто 2 тыс вакансий на оборонных предприятиях

В Рязанской области на данный момент насчитывается более 2 тысяч вакансий на предприятиях оборонно промышленного комплекса (ОПК). Об этом во время заседания правительства региона 3 сентября сообщил министр труда и соцзащиты Денис Тараканов.

Узнать о вакансиях можно на портале «Работа в России», сопровождение процесса трудоустройства и консультирование обеспечивает центр занятости населения региона.

Различные меры поддержки для граждан и работодателей предусмотрены нацпроектом «Демография», федеральной программой «Мобильность 2.0», региональной программой «Привлечение кадров в Рязанскую область».

На заседании одобрены поправки в ряд нормативных правовых актов, касающиеся оптимизации предоставления помощи гражданам в рамках социального контракта, расширения перечня госуслуг, доступных в электронном виде, а также порядка предоставления грантов ТОС, субсидирования НКО на реализацию творческих проектов и сельхозпредприятий.