В Рязанской области открыли Центр семьи и детства

В среду, 1 июня, в Рязанской области состоялось торжественное открытие Центра семьи и детства. Центр находится в городке для семей с приемными детьми Ключ, возле села Поляны Рязанского района.

Здание Центра построили в 2021 году при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Сейчас здесь находится областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр семьи и детства».

Мероприятие посетили почётные гости: врио губернатора Рязанской области Павел Малков, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, глава Рязани Татьяна Панфилова, а также Елена и Геннадий Тимченко.

На площадке перед Центром для детей устроили настоящий праздник: провели концерт, устроили конкурсы и мастер-классы.

«Наша общая задача – оберегать подрастающее поколение, защищать права, интересы детей. Центр семьи и детства появился благодаря сотрудничеству правительства Рязанской области с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко», — сказал Павел Малков, выступая с приветственным словом.

В настоящий момент в городке для приёмных семей проживают более 90 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 10 лет 162 ребёнка обрели здесь свой дом.

После торжественной части гости мероприятия посетили сам Центр. Здесь расположены просторный зал для конференций и концертов, комнаты для семейного клуба, игровые пространства, школа будущих приёмных родителей. В Центре организована безбарьерная среда, с детьми работают психологи, логопеды, дефектологи. Тут также помогают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.