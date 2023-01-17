В Рязанской области окунуться в иордань в Крещенскую ночь можно будет в 40 оборудованных для этого местах

На водоёмах Рязанского региона оборудуют 40 мест для Крещенских купаний. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

В ночь на 19 января в местах крещенских мероприятий в будут дежурить сотрудники МЧС, включая инспекторов ГИМС, а также аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны, врачи и полицейские.

Список мест проведения Крещенских мероприятий:

1.Троицкое с/п с. Троица р. Тысья

2.Лакашинское с/п, озеро Лакаш

3.Панинское с/п, д. Агломазово – купель закрытого типа

4.Кирицкое с/п, река Кирицы

5.Ижевское с/п с. Ижевское озеро Ижевское

6.г. Спасск, Спасский затон

7. 7 км. От д. Спешнево в сторону р.п Ухолово Крещено-Гаи (купель)

8. 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец, с. Никольское (купель)

9. г. Новомичуринск р. Проня спасательная станция

10. р/п Пронск купель на «Святом источнике»

11. с. Тырново пруд Радбиж

12. с. Токмаково, Токмаковский родник (купель)

13. Потапьевское сельское поседение, с.Потапьево р. Пет

14. с. Витуша, ул. Панферовка (купель)

15. с. Телятники, ул. Погореловка (купель)

16. р.п. Сараи, Маховое (купель)

17. г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (закрытая купель)

18. с. Печерниковские Выселки , помещение св. источника «Гришава» (купель)

19. г. Михайлов р. Проня (городской пляж)

20. п. Октябрьский р. Проня

21. г. Ряжск, ул. Пушкина, река Хупта

22. р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель)

23. Горняцкое с/п, д. Растегаевка Троицкий источник (купель)

24. р.п. Ухолово, ул. Свободы на территории «Прощеного колодца» (купель)

25. с. Карабухино Святой источник

26. с. Кривцы, Святой источник Пресвятой Богородицы

27. с. имакино, Святой источник преподобного Серафима Саровского

28. с. Дубровка, Святой источник Никольский

29. Занино-Починковское сельское поселение, с. Салаур Святой источник явления Святой великомученицы Параскевы Пятницы

30. озеро Ореховое

31. с. Голенчино, местный пруд

32. оз. Отока у с. Вышгород

33. Дядьковский затон у с. Дядьково

34. Гребная база ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» в с. Шумашь

35. с. Алеканово, пруд на территориии около храма

36. с. Пощупово, Ионнно-Богословский монастырь (купель)

37. Муниципальное образование – Демушкинское сельское поселение, с. Кошибеево, Кошибеевский родник (закрытая купель)

38. Муниципальное образование – Малостуденецкое сельское поселение, с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (закрытая купель)

39. Муниципальное образование Трудолюбовское сельское поселение, н.п. Воскресенка, мемориально патриотический комплекс Воскресение (закрытая купель)

40. Корневское сельское поселение с. Пупки, южнее 500 м пруд.