В Рязанской области ограничат движение транспорта на участках трассы Р-132

ФКУ «Поволжуправтодор» сообщил, что 4 декабря на участках км 505+431 — км 505+461 и км 505+471 — км 505+501 автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль в Рязанской области будет ограничено движение транспортных средств:

— с 12:00 до 12:15 (МСК) на участке км 505+431 — км 505+461;

— с 13:00 до 13:15 (МСК) на участке км 505+471 — км 505+501

Причина: проведение работ по монтажу дорожных знаков на тросах растяжках.