В Рязанской области на трассе загорелась ГАЗель

На автодороге Путятино — Строевское сгорела ГАЗель. Подробности происшествия приводит издательство «Пресса».

В среду, 19 октября, в 5:56 на пульт ПСЧ №34 ГПС по охране Путятино поступил вызов с сообщением о возгорании машины на трассе. Водитель остановил авто и выбрался из салона.

На месте работали один пожарный расчёт из двух человек и дорожные инспекторы МО МВД Шацкий. Пожар был потушен в 6:45.

Автомобиль полностью выгорел. Никто не пострадал, устанавливается причина возгорания.

Начальник пожарной части №34 Игорь Корякин рассказал, что сгоревшая ГАЗель-2705 с цельнометаллическим фургоном ООО «Терехов хлеб» развозила хлеб в Путятинском районе.

Игорь Корякин: «Авто было переоборудовано под газ. В салоне находилось 3 баллона, один из которых взорвался»

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