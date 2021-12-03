В Рязанской области мужчина едва не убил возлюбленную из-за пропущенных звонков

В посёлке Александро-Невский Рязанской области полиция пресекла семейный конфликт, во время которого 33-летний местный житель угрожал задушить свою 30-летнюю супругу, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, девушка, находясь на суточном дежурстве на работе, разговаривала с возлюбленным по телефону и поняла по его голосу, что тот пьян. Обидевшись, она внесла его в «чёрный список». Мужчина никак не мог дозвониться до жены, что сильно её расстраивало.

После работы девушка пришла в гости к подруге. Узнав об этом, подозреваемый направился к ней. Там у них разгорелась ссора: мужчина набросился на супругу с угрозами её задушить.

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Тяжкое преступление предотвратили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством). Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.