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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области иномарка врезалась в дерево, водитель погиб

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Источник: Издательство "Пресса"

В Пронске погиб водитель Volkswagen с московскими номерами. Его авто врезалось в дерево. Подробности приводит издательство «Пресса».

Смертельное ДТП произошло около полуночи 8 апреля на улице Плотно-Пушкарской. Иномарка вылетела в кювет и въехала в дерево. За рулём был 27-летний прончанин, он скончался на месте. В машине он ехал один.

Девушка-очевидец рассказала, что этот автомобиль обогнал её машину. Она предположила, что Volkswagen зацепил обочину, и водитель не справился с управлением. Когда она подъехала к месту ДТП, иномарка уже была в кювете.

Местный житель отметил, что громкий звук удара услышал за сотню метров от места происшествия. Прибыв на место, он сразу понял, что помочь водителю уже было нельзя.

На месте смертельной аварии работали сотрудники ГИБДД, выезжала скорая помощь.

В Рязанской области иномарка врезалась в дерево, водитель погиб
В Рязанской области иномарка врезалась в дерево, водитель погиб
В Рязанской области иномарка врезалась в дерево, водитель погиб

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