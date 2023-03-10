В Рязанской области готовится к запуску завод для производства вычислительной техники

Поддержке инвесторов в Рязанской области оказывается самое пристальное внимание, заявил 10 марта во время заседания Инвестиционного комитета губернатор Павел Малков.

Глава региона напомнил участникам встречи, что о поддержке инвесторов, как о важном направлении работы, говорил во время Послания Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин. Глава государства поставил задачу максимально ускорить реализацию инвестпроектов.

— Поэтому самое пристальное внимание — поддержке инвесторов. Главное здесь — скорость принятия решений, — цитирует губернатора пресс-служба правительства Рязанской области.

По словам Малкова, в 2022 году индекс физического объёма инвестиций в Рязанской области составил 105,9%. В области реализуется 95 инвестпроектов с вложением около 270 млрд рублей.

— Это новые мощности, новая продукция, около 20 тысяч рабочих мест. Эту положительную тенденцию в объёмах инвестиций нам нужно обязательно сохранить, — сказал он.

Участники заседания обсудили меры поддержки инвесторов и бизнеса в регионе. В Рязанской области разработано прогрессивное инвестиционное законодательство, внедряются дополнительные меры поддержки инвестпроектов, среди которых расширение направлений инвестиционного налогового вычета, предоставление субсидий на строительство инфраструктуры. Формируется необходимая нормативная база для применения инвестиционного налогового кредита для поддержки предприятий, участвующих в выполнении гособоронзаказа. Разработан цифровой сервис «Инвестиционный маркетплейс».

На заседании было рассказано о строительстве на территории индустриального промышленного парка «Рязанский» завода для производства вычислительной техники. Инвестор вкладывает в производство 2 миллиарда рублей, будет создано 150 рабочих мест. Здание для основного производства построено, во втором квартале смонтируют оборудование, осуществят тестовый запуск.

Павел Малков подчеркнул, что строительство завода — знаковый для региона проект, он стал первым в индустриальном парке «Рязанский». Губернатор поручил зампреду правительства Артёму Никитину оказывать поддержку инвестору, а также взаимодействовать с вузами региона для подготовки кадров.

Участники заседания Инвестиционного комитета также обсудили и одобрили изменения, которые предложено внести в ряд инвестиционных соглашений. Эти корректировки позволят расширить объемы поддержки предприятиям за счет поправок, внесенных в федеральное налоговое и региональное инвестиционное законодательство.