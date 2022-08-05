В Рязанской области 5 августа простились с воинами, погибшими на Украине

В пятницу, 5 августа, в Рязанской области прошли церемонии прощания с воинами, погибшими во время спецоперации на Украине.

Траурные мероприятия с соблюдением воинских почестей состоялись в Рязани и Михайловском районе. Рязанцы проводили в последний путь старшего сержанта Олега Воеводу и рядового Сергея Курганова, старших наводчиков гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона в/ч12721.

В церемонии прощания участвовали представители региональной и местных властей, ветераны, близкие и родственники погибших.

Соболезнования выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.