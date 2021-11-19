В Рязанской области 32-летний мужчина мешками воровал железнодорожные детали

Рязанские транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя области, который подозревается в хищении железнодорожных деталей на перегоне Старожилово — Хрущево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О пропаже анкерных скреплений рельсов полиции сообщил представитель железнодорожной организации.

Как установили правоохранители, мужчина заранее выбрал место, где можно демонтировать металлические изделия для последующей сдачи в пункт приёма. С помощью гаечного ключа он отвернул с железнодорожных путей 376 подклемников, 395 клем и 386 монорегуляторов. Похищенное он сложил в несколько мешков в автомобиле и через несколько дней сдал в пункт приёма лома.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража).