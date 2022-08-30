В Рязанской области 2-4 сентября пройдут открытые автомобильные соревнования «Рязанский край»

Со 2 по 4 сентября в Рязанской области состоятся открытые автомобильные соревнования в рамках фестиваля военно-патриотического воспитания детей и молодёжи юнармейского лета 2022 года.

Соревнования посвящены 82-ой годовщине 43-го Центр боевого применения и переучивания лётного состава Дальней авиации и пройдут на трассе Семёновская в Семёновском сельском поселении. Информация опубликована в группе Рязанский край ВКонтакте.

3 и 4 сентября пройдут старты легковых и грузовых автомобилей, детских и взрослых классов.

Выступят команды из Липецкой, Тверской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областей.

Старты начнутся в 10 часов в Семёно-Оленинском Рязанского района. Координаты: 54.551433 39.644909

Для зрителей бесплатно.

Возрастное ограничение 6+