Пятница, 23 августа, 2024

В Рязанской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил 10-летнего велосипедиста

Автор: Алексей Самохин

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22 августа в 19:55 на улице Весенняя в городе Спасск-Рязанский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

14-летний подросток, управляя мотоциклом «Альфа Ягуар», совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, жителя Москвы.

В результате аварии оба участника ДТП, водитель мотоцикла и велосипедист, получили различные травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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